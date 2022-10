Il cane dei vigili del fuoco fruga tra le rovine in cerca di corpi: nessun disperso

La palazzina, quando è avvenuto il crollo, sarebbe stata vuota ma fino a poche ore prima era gremita, come ogni giorno, di studenti: si calcola che l'Aula Magna e le aule adiacenti ospitassero tra 100 e 200 ragazzi e ragazze.

Sul posto intanto sono arrivate subito le ambulanze e le squadre dei vigili del fuoco. Al lavoro anche squadre USAR (Urban Search And Rescue) e unità Cinofile per escludere la presenza di persone sotto le macerie. Che per fortuna non sono state trovate.