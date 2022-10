Il caos sull'autostrada: lavoratori dell'Ansaldo bloccano l'ingresso, traffico in tilt a Genova

Hanno bloccato le rampe d'accesso al casello di Genova Ovest i lavoratori di Ansaldo Energia, a Genova, in presidio per chiedere a Cassa depositi e prestiti un impegno formale che riconosca l'importanza strategica dell'azienda, e le intenzioni di ricapitalizzazione urgente per salvare lo stabilimento genovese dalla crisi esplosa a fine agosto.

Al momento il traffico è bloccato nel quartiere di Sampierdarena, raggiunto dai lavoratori in corteo, così come la sopraelevata di Genova.

L'intenzione è quella di rimanere in presidio fino a che non ci sarà notizia di un impegno formale.

"Preocupazione per tagli occupazionali"

La preoccupazione dei sindacati è che in cambio di una ricapitalizzazione Cassa Depositi e Prestiti possa chiedere una riorganizzazione del lavoro con tagli occupazionali.

L'incontro di ieri in Prefettura "è andato malissimo - hanno ricordato le Rsu - il prefetto ci ha detto che siccome la liquidità minima di Ansaldo Energia è sotto di 36 milioni, Cdp ha fatto sapere che ci metterà quelli, ma si tratta di soldi che erano dovuti fin dalla ricapitalizzazione del 2019 e che fral'altro sarebbero stati 50 milioni e non 36".