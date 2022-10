il capannone stracolmo di persone, nel video del maxi rave party di Modena

Blocchi stradali, code e traffico in tilt nella zona a Nord di Modena dove è stato organizzato il Rave Party di Halloween 'Witchtek'.

Pesa anche la concomitanza con il salone degli sport invernali 'SkiPass' in fiera, in corso da ieri che attira molti visitatori.

Disagi in particolare si registrano su via Emilia Ovest e sulla tangenziale con automobilisti in coda. Ski Pass fa sapere che l'uscita autostradale Modena Nord è regolarmente aperta. "A causa di un evento in zona una volta usciti dall'autostrada consigliamo di raggiungere la fiera prendendo la tangenziale e uscendo all'uscita 16".

Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha dato mandato al prefetto di Modena e al capo della Polizia di adottare, raccordandosi con l'Autorità giudiziaria, ogni iniziativa per interrompere il rave party e liberare l'area al più presto.

Già domani, Piantedosi porterà in Consiglio dei ministri, per un primo esame, una serie di misure normative per dare nuovi e più efficaci strumenti di prevenzione e intervento rispetto a casi del genere.