Il freddo saluto di Carlo scompiglia i piani della premier Truss: "Ancora qui?". Il video virale

“Maestà”, “Di nuovo qui?”, “È un grande piacere”, “Oddio, oddio, vabbè comunque”: i primi quindici secondi dell'udienza della premier britannica Liz Truss a Buckingham Palace - immortalati da un video diventato virale - hanno definitivamente affossato l'immagine dell'inquilina di Downing Street, al centro delle polemiche per una legge di bilancio che in piena crisi intendeva tagliare le tasse ai ricchi. Carlo, che ha probabilmente passato troppo tempo da principe di Galles per disturbarsi ad apparire diplomatico una volta sul trono, ha di fatto dato voce al pensiero non solo dell'opposizione laburista, ma anche di una parte non trascurabile dei deputati conservatori che vedono i Tories in caduta libera nei sondaggi.