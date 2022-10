Il karaoke motivazionale per i riservisti russi con tanto di cantante in divisa

Il morale delle truppe è fondamentale per vincere una guerra. Lo sanno bene i russi che stanno facendo i conti con militari demotivati, per il poco sostegno e per non ricevere a sufficienza cibo e munizioni. In un quadro sempre più complesso, e con l'inverno che potrebbe mettere in ulteriore difficoltà l'avanzamento dei tank, c'è bisogno di ritrovare lo spirito patriottico. Così in una caserma nella città russa di Ekaterinburg è stato improntato un piccolo show. Le immagini mostrano una cantante, in divisa, che invita le reclute a cantare.