Pääbo: "La tecnologia ci ha aiutato ma ci sono stati anche momenti noiosi"

“Penso che ci sia stato un momento in cui c'è stato un grande sforzo, un grande impegno, e abbiamo pensato che il risultato sarebbe rimasto esattamente quello, da un punto di vista informativo”, commenta in conferenza stampa il biologo svedese Svante Pääbo, premio Nobel 2022 per la Medicina "per le sue scoperte sui genomi degli ominidi estinti e l'evoluzione umana".

“Poi naturalmente c'è stato il sequenziamento del Dna che ci ha aiutato”, prosegue, “diciamo che gli sviluppi tecnologici sicuramente ci hanno aiutato, ci sono stati alcuni momenti in cui le cose sono state un po' noiose nel corso degli anni, questo sì”.