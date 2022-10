il poliziotto con il megafono: "Non siamo qui per voi, ma per l'edificio pericolante"

Due giorni di "passione" ma dello sgombero alla fine, non c'è stato bisogno. Nessuna resistenza ne momenti di tensione.

Decisive le incessanti trattative delle forze dell'ordine con organizzatori e partecipanti, con l'imponente dispositivo di sicurezza schierato all'esterno dell'edificio. Nel padiglione di via Marino è stata spenta la musica. Il lento deflusso dal mega rave a Modena, che aveva radunato fino a 3000 persone con molti arrivi anche dall'estero.

Lo stabile in periferia si sta svuotando lentamente, ed in maniera pacifica. Tutt'attorno, blindati, equipaggiamento antisommossa, circa 100 agenti schierati.

Verso le 10.30 di questa mattina, l'intervento delle forze dell'ordine, che avevano continuato a dialogare con i partecipanti, senza entrare nell'immobile definito "pericolante, insicuro e per questo sotto sequestro".

Dall'inizio delle operazioni, complessivamente la polizia ha identificato 660 persone, più altri 310 "raver" in uscita e 35 veicoli.