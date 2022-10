Il primo drone ucraino che trasporta una mitragliatrice

La necessità aguzza l'ingegno ed in guerra più che in qualsiasi altra situazione. Sui canali social filo ucraini, sono stati postati i video di un esperimento dei tecnici ucraini che tentano di mettere una mitragliatrice sotto un drone a sei eliche. La finalità dichiarata è costruire un ‘arma volante in grado di intercettare i droni kamikaze iraniani Shahed-136, ma è chiaro che il campo di utilizzo di un ordigno simile, difficilmente rilevabile da radar e contraerea, è sicuramente più ampio.