Il razzo fallisce l’orbita e a comando si autodistrugge: le immagini del harakiri

A qualche giorno dal lancio fallito, c'è un video che mostra la fine del razzo giapponese a combustibile solido Epsilon. In servizio dal 2013 e con cinque lanci alle spalle, Epsilon-6 è finito per autodistruggersi dopo il comando ricevuto. Aveva otto satelliti a bordo. La decisione è stata presa a causa di una “anomalia” poco dopo il decollo che avrebbe impedito ad Epsilon di volare in sicurezza. ️L’Agenzia giapponese per l’esplorazione aerospaziale (JAXA) si è scusata con il popolo giapponese e supposto che i resti del razzo siano finiti in mare.