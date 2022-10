Il sogno spiegato di Mattei: l'uomo forte dell'Eni e dell'Italia, nemico delle compagnie petrolifere

È il 27 ottobre 1962 quando l'aereo di Enrico Mattei rimane coinvolto in un incidente sul quale grava l'ombra di un attentato. Uomo forte dell'Eni, Mattei ha una visione: traghettare l'Italia verso l'indipendenza energetica. E per questo stringe accordi con i Paesi produttori di petrolio, infastidendo le grandi compagnie petrolifere. Per loro coniò il termine di “Sette Sorelle”. Non solo, anche la Francia lo detestava per aver sostenuto economicamente la Guerra di Liberazione Nazionale dell'Algeria. Il suo pensiero è semplice, offrire ai Paesi produttori “più guadagni e più responsabilità”, ma le sue iniziative non piacciono ai giganti del petrolio. L'attore Gian Maria Volonté, nei panni dell'imprenditore marchigiano, partigiano ed ex membro della Camera dei deputati, nel film “Il caso Mattei” spiega un sogno infranto da una morte improvvisa e misteriosa.

Mattei è stato uno dei grandi protagonisti del “miracolo economico” italiano. Nominato commissario liquidatore dell'Agip nel 1945, si rende conto delle potenzialità dell'azienda e decide di salvarla e rilanciarla, confortato anche dai ritrovamenti di metano in Val Padana. Nel 1953 viene eletto presidente dell'Ente Nazionale Idrocarburi, per la cui creazione si è molto battuto, e gestisce di fatto la politica energetica dell'Italia. Con l'Eni, negli anni '50, Mattei cerca di opporsi al cartello delle “Sette Sorelle” per l'approvvigionamento petrolifero nei paesi arabi. Ma la sua battaglia lo porta verso un destino infelice.