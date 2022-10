Il terribile infortunio del calciatore: corre a bordo campo, sbatte la testa al muro e sviene

L'impatto contro il muro è devastante, tanto che Denis Jäpel si accascia a terra privo di sensi. L'incidente è avvenuto durante la partita del suo Chemie Leipzig contro il Chemnitzer (1-0). Titolare, il giocatore, di 24 anni, si è lanciato contro la palla per evitare che uscisse. Nella corsa Jäpel è scivolato sul pavimento in cemento finendo contro il muro. La botta è stata forte ed è svenuto. Crollato a terra, e subito soccorso dai suoi colleghi, Jäpel ha trovato la forza di rialzarsi e di lasciare il campo da solo. Per lui è stato necessario un giorno di ricovero, prima di tornare a casa. Scongiurato il grave infortunio, il calciatore dovrà soltanto riposare per qualche giorno.