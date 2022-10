Il video degli attivisti di Just Stop Oil mentre imbrattano un negozio Ferrari a Londra

Dopo la salsa di pomodoro tirata su “I Girasoli” di Van Gogh, dopo il purè di patate lanciato su “Il Pagliaio” di Monet e le torte in faccia alla statua di Re Carlo III, gli attivisti per l'ambiente tornano a colpire le vetrine dei rivenditori di auto di lusso e questa volta a farne le spese è il rivenditore di Ferrari del centro di Londra. Due ragazze del movimento Just Stop Oil hanno imbrattato di vernice arancione le vetrine del negozio per poi improvvisare una dichiarazione estemporanea in cui hanno detto di farlo per tutte le persone nel mondo che stanno soffrendo e morendo per i danni causati dal cambiamento climatico. Alla fine del video intravediamo un addetto del rivenditore di auto di lusso che non sembra per niente contento della pubblicità indesiderata.