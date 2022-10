Il video dei mobilitati russi disarmati al fronte: "Come ci difenderemo?"

"Sto usando una camera nascosta, non è permesso fare riprese. Questa è la nostra compagnia perfetta. Non ci hanno dato neanche i fucili di assalto. Tutto quel gruppo (di soldati ucraini) si è spostato, sono tanti. Loro hanno tutti armi, fucili di assalto, ci stanno attaccando. Come ci difenderemo? Siamo solo cinquanta, non lo so, non si capisce. Gli ufficiali stanno discutendo. Ma quale decisione prenderanno non si sa. In ogni caso, adesso ci difenderemo. C...o, ce ne sono un sacco. Armati. E noi siamo pochi, e non abbiamo niente. Ma non importa, ce la faremo. Siamo l'esercito russo, no?"



(video da Twitter @WarTranslated)