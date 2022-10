Il video del momento dello schianto del caccia russo a Yeysk e l'enorme esplosione dell'impatto

Questa telecamera di sorveglianza ha ripreso il momento esatto in cui il caccia russo SU-34 è esploso in volo e poi si è schiantato su un palazzo residenziale della cittadina residenziale di Yeysk sul mare d'Azov. Il ministero della Difesa di Mosca ha confermato che si sia trattato di un guasto ad un motore subito dopo il decollo. I due piloti si sarebbero salvati lanciandosi dall'apparecchio mentre non è ancora chiaro il bilancio delle vittime a terra. Alla prima esplosione ne segue una enorme dovuta al carburante ancora a bordo dell'apparecchio al momento dell'impatto.