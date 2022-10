Il video della fuga scomposta da una postazione russa in fiamme

Questo video, diffuso dal sito ucraino Tpxya e i cui dialoghi sono stati tradotti automaticamente, proviene dalla regione di Kherson ed è stato girato da una camera indossata da un soldato. Mostra l'allarme che si diffonde in di una postazione russa, mentre poco distante si innalza del fumo scuro. I militari abbandonano velocemente il luogo, lasciando parecchio materiale sul terreno, e salgono sui mezzi corazzati, che partono molto velocemente. Il soldato che sta riprendendo, alla fine del video, cade dal mezzo in corsa. Il fatto che il filmato sia stato pubblicato suggerisce che la fuga non sia riuscita: è improbabile che i russi lo avrebbero divulgato.

Secondo il capo dell'intelligence ucraina Kyrylo Budanov le migliori unità russe sono attualmente nella regione di Kherson: in gran parte sono brigate aviotrasportate, forze speciali e marine. La Russia ha circa 40.000 soldati sulla riva occidentale del fiume Dnipro, dove si trova la capitale.

Budanov lo ha detto in un'intervista alla testata statunitense The Drive, aggiungendo: "l'operazione militare per liberare Kherson durerà fino alla fine di novembre".