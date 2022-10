Il video della NASA svela il più grande cratere da impatto di meteoriti su Marte

La NASA ha svelato le immagini di un enorme cratere provocato dall’impatto di un grosso meteorite. L’impatto è stato così potente che il meteorite ha creato un cratere largo 150 metri scagliando detriti fino a 35 km di distanza. "Nel dicembre dello scorso anno, un meteorite ha colpito Marte e ha creato il più grande cratere da impatto che abbiamo osservato nei 16 anni di missione del Mars Reconnaissance Orbiter (MRO)" ha detto Liliya Posiolova, del Malin Space Science Systems.

Il fatto sorprendente è che tra questi detriti proiettati intorno al bordo del cratere ci sono anche enormi blocchi di ghiaccio sepolto sotto la superficie. È la prima volta si scopre del ghiaccio così vicino all'equatore del Pianeta Rosso e questi depositi potrebbero essere una risorsa importante per le future missioni sul Pianeta.

Un meteorite del diametro tra i 15 e i 12 metri si è schiantato lo scorso 24 dicembre in una regione chiamata Amazonis Planitia, scavando un cratere largo circa 150 metri e profondo 21 metri a poco meno di 7.500 chilometri dal lander InSight della NASA che dal 2018 si trova nella Elysium Planitia, una vasta pianura relativamente piatta appena a nord dell'equatore.

L’impatto ha causato una scossa di magnitudo 4 rilevata dallo strumento sismico del lander. La conferma è arrivata successivamente dalle immagini di follow-up acquisite dal MRO. Oggetti così grandi entrano nell'atmosfera terrestre circa una volta all'anno, ma generalmente vengono inceneriti nel passaggio attraverso la più densa atmosfera del nostro pianeta.

In precedenza, nel settembre del 2021 un altro meteorite era caduto a circa 3.500 chilometri da InSight provocando un cratere largo circa 130 metri. Si tratta dei due impatti più grandi rilevati da quando il lander dell’agenzia spaziale statunitense è arrivato su Marte.

L’analisi scientifica di questi episodi è stata pubblicata in due articoli di ricerca sulla rivista Science. Le onde sismiche innescate dagli impatti hanno rivelato nuovi dettagli sulla struttura della crosta marziana, lo strato più esterno del pianeta.

L’impatto dei meteoriti svela nuovi dettagli sulla crosta marziana

La scienziata della Brown University Ingrid Daubar, esperta di planetologia e parte del team scientifico di InSight, ha spiegato che l'impatto del meteorite ha esposto ghiaccio d'acqua, il che è sorprendente perché quell'area è il punto più caldo di Marte.

Lori Glaze, direttore della Divisione di scienze planetarie della NASA, ha dichiarato che, sebbene sia nota l'esistenza di ghiaccio vicino ai poli marziani, le future missioni di esplorazione umana mireranno a portare gli astronauti il più vicino possibile all'equatore per ottenere condizioni più calde. Il ghiaccio vicino all'equatore potrebbe fornire risorse come acqua potabile e propellente per i razzi.

I risultati indicano che la crosta nella regione compresa tra il punto di impatto e la sonda è molto densa e ha una struttura uniforme, mentre uno studio precedente della crosta che sta sotto la 'pancia' di insight aveva svelato la presenza di tre strati che implicano una minore densità. I nuovi dati ottenuti dalla missione della NASA potrebbero aiutare a spiegare perché l'emisfero settentrionale di Marte è caratterizzato da enormi pianure coperte da colate laviche, mentre l'emisfero meridionale presenta grandi altipiani segnati da crateri.

“Per come stanno le cose, non abbiamo ancora una spiegazione generalmente accettata per questa dicotomia, perché non siamo mai stati in grado di vedere la struttura profonda del pianeta, ma ora stiamo iniziando a scoprirla", dice Domenico Giardini, professore di Sismologia e geodinamica dell'ETH di Zurigo.

Nuove indicazioni utili potrebbero arrivare presto dall'analisi delle onde sismiche di superficie generate dal più grande sisma mai registrato sul Pianeta Rosso, avvenuto lo scorso maggio con magnitudo 5. I dati potrebbero permettere di ricostruire la struttura della crosta ancora più in profondità, fino a circa 90 chilometri sotto la superficie.

La fine è in vista per InSight