Il video girato dal drone navale che tenta l'attacco alle navi russe questa mattina a Sebastopoli

Questi video sono stati pubblicati questa mattina dal giornalista ucraino Andriy Tsaplienko sul suo canale Telegram. Sarebbero le immagini riprese da uno dei droni navali di superficie che la scorsa notte, e stamattina, avrebbero attaccato le navi russe al largo "della Sebastopoli temporaneamente occupata”. Questi ed altri video confermerebbero che almeno tre navi da trasporto russe sarebbero state danneggiate a seguito di attacchi notturni. Secondo l'agenzia di informazione indipendente Unian tra queste ci sarebbe la fregata “Ammiraglio Makarov” e ci sarebbe un'alta probabilità che diverse navi non siano solo danneggiate, ma affondate. In queste immagini il drone, che è in grado di esplodere al contatto con il bersaglio, tenta di avvicinarsi ad una nave russa mentre un elicottero della Guardia Costiera tenta di colpirlo.