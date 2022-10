Il video russo: "Hotel bombardato con gli Himars a Kherson"

Le autorità filorusse hanno accusato le forze ucraine di aver condotto un attacco missilistico su questo hotel nella città di Kherson. Una persona sarebbe stata uccisa e altre tre ferite. Le autorità ucraine non hanno commentato l'attacco. Secondo l'agenzia di Mosca Ria Novosti, che ha pubblicato il video, sarebbero caduti sull'edificio tre missili Himars e ci sarebbero danni anche alle strutture civili circostanti. La settimana scorsa il presidente russo Vladimir Putin aveva firmato l'annessione della regione di Kherson e di altre tre dopo i "referendum" orchestrati dal Cremlino che l'Ucraina e l'Occidente hanno respinto come una farsa. Il tentativo di Putin di consolidare le conquiste sempre più precarie dell'esercito russo arriva mentre le truppe ucraine stanno conducendo con sucesso una controffensiva per rivendicare quelle stesse regioni.