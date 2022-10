Nel video la giornalista Ovsyannikova conferma la fuga dagli arresti domiciliari

Nel il video la giornalista televisiva russa Marina Ovsyannikova, famosa per aver protestato in diretta contro la guerra russa in Ucraina, ha confermando di essere fuggita dagli arresti domiciliari.

"Mi considero completamente innocente e, poiché il nostro stato si rifiuta di rispettare le proprie leggi, mi rifiuto di rispettare la misura di moderazione impostami dal 30 settembre 2022 e di liberarmene", ha detto.

Ovsyannikova nel breve video clip mostra il braccialetto elettronico intorno alla caviglia e affermava che il presidente russo Vladimir Putin dovrebbe indossarne uno, non lei.

"È lui, non io, che dovrebbe essere tenuto lontano dalla società e processato per il genocidio del popolo ucraino e l'uccisione di massa di uomini russi", dice nella clip sul suo canale di social media Telegream.

L'avvocato di Ovsyannikova ha dichiarato che la donna si sarebbe dovuta presentare a un'udienza (alle 10:00 ora di Mosca) presso un tribunale distrettuale di Mosca, ma che gli investigatori non sono riusciti a stabilire dove si trovasse.

A Ovsyannikova, 44 anni, è stata arrestata e posta ai domiciliari ad agosto per una protesta di luglio sull’argine della Sofiyskaya (lungo la Moscova, nella capitale russa), dove aveva mostrato un cartello in cui accusava Vladimir Putin di essere un “assassino”. Sul cartello c’era anche scritto “i suoi soldati sono fascisti. 352 bambini sono morti. Quanti altri bambini devono morire perché tu smetta?”.

È stata condannata a una pena detentiva fino a 10 anni e ritenuta colpevole dell'accusa di aver diffuso notizie false sulle forze armate russe. Sarebbe dovuta rimanere ai domiciliari fino al 9 ottobre, ma la testata giornalistica statale Russia Today ha riferito sabato che era fuggita insieme alla figlia di 11 anni e che non si sapeva dove si trovasse.

Non è ancora chiaro come se ne sia andata e dove sia andata, ma da lunedì il suo nome si trova nell'elenco online dei latitanti dalla giustizia del ministero dell'Interno, accompagnato da una foto.

La Russia ha approvato nuove leggi contro lo scredito o la distribuzione di "informazioni deliberatamente false" sulle forze armate il 4 marzo, otto giorni dopo l'invasione dell'Ucraina.