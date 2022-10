Il violinista suona dentro al cratere della bomba, poi in trincea tra i soldati

Un violinista suona all'interno di un grosso cratere creato da una bomba, poi, esegue le sue melodie all'interno di un locale di fronte ad una decina di soldati. I visi sono concentrati ma anche tristi.

L'amministrazione militare ucraina invia il musicista sul fronte ad allievare le truppe, un modo per risollevare anche la popolazione - il filmato è promosso su tutti i canali social tra cui Telegram, che sono diventati la fonte di comunicazione ufficiale in tempo di guerra - in un duro momento del conflitto, con il via ai razionamenti energetici disposti dal governo, e l'arrivo del freddo inverno.