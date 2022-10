Il volo a pelo d'acqua col vecchio biplano russo Antonov An-2: la fuga del pilota di stato da Cuba

Un volo basso per sfuggire ai radar, così un pilota cubano ha lasciato Cuba per atterrare in Florida con un vecchio modello russo: un monomotore biplano Antonov An-2 capace di atterrare ovunque. Il velivolo, sottratto, utilizzato per irrorare i campi di diserbanti cubani ha percorso circa 440 chilometri in 4 ore e mezza. Ruben Martinez, esperto pilota statale dell'Empresa Nacional de Servicios Aéreos (Ensa), una volta avvistata la costa degli Stati Uniti, a corto di carburante, si è messo in contatto con le autorità della Florida. Autorizzato è atterrato nella Contea di Miami-Dade. Martinez è in custodia e rischia il rimpatrio mentre la polizia cubana avrebbe fermato la madre e la sorella.