La querelle orologi: Blasi stuzzica Totti e mima il gesto di un furto

Contrasti senza esclusione di colpi tra Ilary Blasi e Francesco Totti. A condire l'allontanamento tra l'ex capitano della Roma e la showgirl, accuse pesanti e provocazioni più o meno leggere. Rientra certamente in questa seconda categoria il video diffuso sui social da Ilary che, di fronte al negozio della Rolex, fa un occhiolino, sorride e mima il gesto di un furto. Tra i tag anche l'ex marito. Il riferimento di Blasi è alle accuse che Totti le aveva indirizzato: " Con suo padre è andata a svuotare le cassette di sicurezza, e mi ha portato via la mia collezione di orologi . Non ha lasciato neanche le garanzie, neanche le scatole", aveva denunciato il campione giallorosso.