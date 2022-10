Impressionante soggettiva di una offensiva ucraina a una postazione Russa

Le impressionanti immagini in soggettiva dell'assalto di una unità mista, composta da soldati ucraini ma anche stranieri, ad una postazione russa. Nel video, diffuso dal canale twitter @UAWeapons viene utilizzata una grande quantità di materiale bellico donato dagli Stati Uniti: una mitragliatrice Browning M2 HMG calibro 50 e dei lanciatori AT4 sviluppati in Svezia per l'esercito americano. Il mezzo su cui si muovono i militari sembra essere un HMMWV (detto Humvee), anch'esso un mezzo multiruolo usato dell'esercito americano.