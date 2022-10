L'Iran oltre il regime: "Gli uomini sono al fianco delle donne, vogliamo tutti il cambiamento"

Abbiamo incontrato Pedram al Campidoglio di Roma in occasione di una manifestazione a favore della protesta iraniana. Manifestazioni e flash mob avvengono in molti altri paesi del mondo, dove i diritti civili sono alla base della democrazia.

Pedram è nato a Teheran 35 anni, oggi vive e lavora a Roma. Con lo slogan "Donna, vita, libertà" che si alzava in coro dalla piazza dove si erge la statua di Marco Aurelio ci ha detto che: “In Iran non sono maltrattate solo le donne, anche gli uomini e -mi vergogno a dirlo - anche i disabili, perchè non ci sono i diritti di base” "Non è vera l'immagine di noi che vuole dare la Repubblica islamica nel mondo, l'uomo iraniano rispetta le donne, loro sono in prima fila ma noi siamo subito dietro, vogliamo aiutarle a realizzare il cambiamento che serve al nostro paese che è unito difronte a questa lotta".

Insieme a lui molti altri iraniani accanto alle loro connazionali, tutti esuli, alcuni anziani e molti altri giovanissimi, scappati dalle ferree leggi imposte dal regime degli ayatollah sciiti, al governo da oltre 40 anni.

La comunità iraniana nella Capitale è tra le più grandi in Italia.