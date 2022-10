In Siberia centinaia di mobilitati lasciati di notte al gelo in un campo - Video

“Ci hanno scaricato in questo campo vuoto. Che ci facciamo qui, chi c…. lo sa. Qui attorno ci sono almeno 800 persone. C'è gente che è qui da un giorno, accendono fuochi, arrostiscono salsicce, dormono. Tutto all'aperto”. Nel primo di due video pubblicati dal profilo Twitter del sito wartranslated.com e di cui è stata verificata la geolocalizzazione un cittadino russo mobilitato per andare a combattere in Ucraina racconta così, e riprende, la situazione in cui si è trovato.

Il secondo video è girato nella notte da un altro uomo. “Ci hanno messi vicino alla base dell'aviazione a Omsk”, città della Siberia dove in questa stagione le temperature scendono fino a cinque gradi sottozero, racconta. “Ci dicono ‘fate quel che volete, accendete fuochi, dormite qui fuori’, gli uomini decidono di bere per scaldarsi. Abbiamo un fuoco, metteremo qui i sacchi a pelo. Tutti i ragazzi di Norilsk sono qui, che accendono fuochi”. Norilsk è una città di oltre 150.000 abitanti che si trova 1700 chilometri più a Nord.

Prosegue la voce nel video: “Lì c'è gente da altre città, 500 o più. Facciamo legna, c'è un bosco là, nient'altro”. E poi l'appello ai concittadini che vedranno il video: “Chiunque venga mobilitato da Norisilk, portate abiti pesanti, un sacco a pelo, un tappetino, fornelli a gas, nessuno controllerà niente in aeroporto, portate cibo, ci sono persone qui da una settimana”.