Incidente d'auto per la vicepresidente Usa: "Kamala Harris non ha riportato ferite"

L'auto su cui viaggiava Kamala Harris è stata coinvolta in un lieve incidente stradale. Secondo quanto scrive il Washington Post, il Suv che portava la vicepresidente Usa verso la Casa Bianca ha urtato contro il cordone del marciapiede in una galleria. La Harris non ha riportato alcuna ferita ed è stata semplicemente trasferita su un'altra vettura. Le prime notizie avevano riferito di un guasto meccanico ma il portavoce del secret service, Anthony Guglielmi, ha poi spiegato che l'autista ha sterzato in modo eccessivo urtando quindi il cordone. L'impatto ha reso necessario il cambio della gomma. La portavoce di Harris, Kirsten Allen, ha sottolineato che "La vicepresidente non ha riportato ferite ed è grata per la pronta reazione della sua sicurezza che l'ha portata alla Casa Bianca".