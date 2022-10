Incidente in volo per l'aereo della Regina Camilla: le immagini dei danni al muso della fusoliera

Attimi di paura in volo per la principessa Camilla, 75 anni, e del personale al seguito, durante il rientro nel Regno Unito dall'India, venerdì scorso. Il Boeing 777-200ER della British Airways si è scontrato con un uccello riportando ingenti danni al muso. All'arrivo presso lo scalo londinese di Heatrow, Camilla - nota per la paura di volare che però non le impedisce di spostarsi - si sarebbe ritirata presso un'azienda agricola che offre yoga e trattamenti omeopatici e naturopatici. Lo riportano i tabloid britannici.