L'incredibile e inaspettato salto della balena che colpisce il peschereccio

Padre e figlio stavano pescando al largo della costa del New Jersey quando una grossa balena ha animato una giornata epica. Il cetaceo, annunciato da un branco di piccoli pesci, è uscito dall'acqua e colpito l'imbarcazione. L'incidente ha avuto, fortunatamente, un lieto fine. Per i due di Belmar, in Pennsylvania, resterà soltanto il ricordo di aver assistito a qualcosa di inaspettato e straordinario. Tanti pagherebbero per ammirare il salto di una balena. Il figlio ha girato il video e ripreso la scena: “Ero impegnato a documentare la battuta di pesce si mio padre”. Dopo il balzo, la botta, tra le risate dei protagonisti, e il tonfo in acqua.