Incredibile video in soggettiva ripreso dalla bodycam del pilota russo colpito che si lancia fuori

In questo incredibile video in soggettiva dalla bodycam del pilota di un Su-25, viviamo l'esperienza di un abbattimento e della conseguente eiezione con il paracadute. L'aereo è in missione e sta sorvolando a bassa quota la campagna ucraina quando viene colpito: si vede l'aereo disintegrarsi attorno al pilota che riesce ad eiettarsi con il seggiolino. Controlla che il paracadute si apra e vede il suo apparecchio schiantarsi al suolo. Dopo una brevissima discesa tocca terra, ne sentiamo il respiro appesantito e vediamo che si controlla attorno freneticamente, dato che sa, anche se si è salvato, di trovarsi in territorio nemico. Percepiamo anche i messaggi della radio che fa parte della sua dotazione di sopravvivenza. Il video è stato pubblicato dal canale Telegram "#НЕТВОЙНE ✙ UKRAINE" (No guerra in Ucraina) solo adesso, ma sembrerebbe risalire a questa estate.