Sassuolo-Inter 1-2

Reduce dalla pesante vittoria europea con il Barcellona, l'Inter torna a sorridere anche in campionato dopo due sconfitte consecutive. Al Mapei Stadium battuto il Sassuolo 2-1 grazie alla doppietta di Dzeko, arrivato a quota 101 gol in Serie A. Inutile invece il gol di Frattesi per i neroverdi, che tornano a perdere dopo due vittorie in fila. Con questo successo la squadra di Inzaghi sale a 15 punti in classifica, restano a 12 gli uomini di Dionisi.