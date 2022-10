Stankovic e Inzaghi oggi allenatori, il destino li ha uniti: primo gol nello stesso esordio

Era il 13 settembre, la prima giornata del campionato 1998-99, arbitrava Farina. C'era un gran sole allo stadio Garilli.

Quella partita, senza grandi picchi e piuttosto noiosa, la ricorderemo per questo, per i gol di due giovani che esordivano lo stesso giorno in Serie A.

Dejan Stankovic che portava in vantaggio la Lazio al 74° e Simone Inzaghi per il Piacenza all'87°. Finì così: 1-1. E chissà se i due avrebbero mai pensato di ritrovarsi oggi da allenatori avversari.

In Serie A non succedeva da 63 anni che si affrontassero due allenatori con un esordio comune: Busini e Monzeglio giocarono la loro prima partita nel torneo maggiore, era Lazio-Bologna del 6 ottobre 1929. Si rincontrarono poi da allenatori sfidanti in Genoa-Sampdoria il 15 novembre 1959