Maestra May, la pioniera degli influencer

Maestra Mary è stata una dei protagonisti della giornata inaugurale di Internet Festival di Pisa dedicata ad un argomento più che sensibile: spiegare la cybersecurity ai ragazzi.

Il primo manifesto per la sicurezza digitale è stato presentato al Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa, davanti ad una platea (più o meno) attenta di studenti del biennio. Con il filo conduttore “Ma siamo sicuri? A scuola di cybersecurity”, hanno interagito con i ragazzi la Maestra Mary e Ilaria Matteucci, ricercatrice dell’Istituto di Informatica del Cnr, Anna Vaccarelli, informatica e responsabile relazioni esterne dell’Istituto, Francesco Verduci della Polizia postale della Toscana, con la moderazione del giornalista Giampaolo Colletti.

Un compito tutt’altro che facile aiutare i ragazzi nei percorsi delle “buone pratiche” digitali, anche perché la sicurezza non viene percepita come una pre condizione da inculcare nelle giovani menti come altre usanze socialmente condivise: lavarsi le mani, vestirsi in base alla temperatura ambiente, mangiare frutta e verdura e così via.

Non sorprende quindi che, come spiega la Maestra Mary nell’intervista esclusiva a Rainews.it, ad essere meno consapevoli non sono i ragazzi ma soprattutto genitori ed educatori.