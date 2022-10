Quanto inquina l'ambiente internet? Quanto il traffico aereo

Le Ict, ovvero l’insieme di tecnologie digitali, compresi data center, cloud, reti di trasmissione, fino ad arrivare alle nostre smart tv e smartphone, sono tanto importanti nella nostra vita quotidiana quanto molto imperfette.

E questo perché il sistema infrastrutturale che sostiene tutte le nostre attività digitali per funzionare ha bisogno di tanta energia (le Ict sono, per definizione, “energivore”) e di conseguenza rilasciano nell’atmosfera una grande quantità di CO2.

Questo rilascio, le cui conseguenze dannose per l’ambiente sono note, è stato misurato e valutato in 5-9% di tutte le emissioni di anidride carbonica, vale a dire *quanto generato da tutto il traffico aereo mondiale*.

Non bastasse l’insostenibilità ambientale, a causa della crisi energetica anche il consumo di elettricità da parte del sistema Ict potrà diventare ben presto un problema per le nostre tasche.

Cosa può fare la ricerca scientifica per migliorare le prestazioni del sistema Ict? Sentiamo, in questa intervista esclusiva per Rainews.it, Nicola Sambo, ricercatore dell’Istituto Tecip della Scuola Superiore S. Anna di Pisa.

Questo è uno dei tanti esempi di #imperfezione, l’hashtag scelto per la dodicesima edizione dell’Internet Festival di Pisa, evento che riunisce l’eccellenza della tecnologia e dell’innovazione e che qui coinvolge, in presenza, anche le scuole di tutta Italia. Imperfezione, sottolineano gli esperti, che è alla base del lavoro dei centri di ricerca per proporre soluzioni.

Nicola Sambo ha ottenuto un Dottorato di Ricerca alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, dove attualmente è ricercatore presso l'Istituto di Telecomunicazioni, Informatica e Fotonica (TECIP). Le sue attività di ricerca rientrano nel campo delle reti ottiche, spaziando dalla trasmissione del segnale ottico all'automazione delle reti. È coinvolto in numerosi progetti, europei e nazionali, dei quali è responsabile scientifico per la Scuola Superiore Sant'Anna