"Bisogna gridare la pace perché possa sovrastare i rumori della guerra, non solo quella in Ucraina"

Una conferenza internazionale con un titolo forte: “Il grido della pace”. Una pace che va ‘urlata’ affinché copra il rumore delle bombe, non solo in Ucraina ma in molte altre parti del mondo. Queste le parole di Marco Impagliazzo, il presidente della Comunità di Sant'Egidio, che ha raccolto a Roma personalità politiche e rappresentanti religiosi da tutto il mondo.