Intervista ad Antonio Cabrini: "Il calcio, lo sport in generale, servono ad unire mondi lontani"

Il 23 ottobre, durante la rassegna “Musica Civica” al Teatro U. Giordano di Foggia, Antonio Cabrini, campione del mondo, ha affrontato la sua esperienza professionale in una conversazione dal titolo “Non aver paura di tirare un calcio di rigore”. Sul palco ha affrontato un sentimento comune ad ogni essere umano: la paura di fallire. La paura è una forza che ti domina e che deve essere gestita e trasfromata in una forza propulsiva. Uno stimolo positivo e necessario per fare sempre meglio.

Prima di affrontare il pubblico il campione ha risposto alle domande di Rainews.it