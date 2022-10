Ecco come lavorano gli esperti della Difesa per la sicurezza delle comunicazioni e dei dati

Come viene gestita la cybersecurity nazionale nell’ambito della Difesa, come vengono condivise le informazioni in ambito Ue e Nato?

Abbiamo visitato il Cor - Comando per le Operazioni in Rete, che coordina “nel dominio cibernetico, la gestione tecnico-operativa in sicurezza di tutti i istemi di Information & Communications Tecnology/C4 della Difesa, al fine di armonizzare e distribuire tempestivamente le informazioni prodotte dai sistemi di comando e controllo, computing, Intelligence Surveillance & Reconnaissance.”

Da gennaio 2022, il Generale di Divisione Sergio Antonio Scalese ha assunto l'incarico di Comandante del Comando per le Operazioni in Rete. In questa prima parte di una lunga intervista che ha concesso in esclusiva per Rainews.it, Scalese spiega il lavoro degli analisti ed esperti al Cor e sottolinea che, in caso di inasprimento del quadro geopolitico mondiale, la natura del loro lavoro si intensificherà ma non cambierà: “Nella cybersecurity, siamo per così dire sempre in guerra”.