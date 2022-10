Stoltenberg si congratula con la premier: "Non vedo l'ora di lavorare con Meloni"

"Voglio congratularmi con Giorgia Meloni per la sua nomina a presidente del Consiglio, l'Italia e' un membro fondativo (dell'Alleanza Atlantica, ndr) e dà un forte sostegno al Patto Atlantico, quindi accolgo con favore tanto la chiara adesione di Meloni al Patto quanto il messaggio che arriva da lei e dal suo governo sugli aiuti all'Ucraina". Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in una intervista al Tg3. "Non vedo l'ora di collaborare con Meloni e di lavorare al fianco dell'Italia", ha aggiunto Stoltenberg.

Stoltenberg, rivolge un appello a tutti gli alleati, anche all'Italia: "siate responsabili e fate di più perché l'Ucraina continua ad avere ancora più bisogno di rifornimenti per respingere l'aggressione di Putin". Al Tg3, Stoltenberg ha detto di apprezzare "che l'Italia e gli altri Paesi alleati continuino ad aiutare l'Ucraina. E' davvero importante. Non possiamo lasciare che Putin vinca. Altrimenti il messaggio sarebbe che con la forza militare si possono raggiungere i propri obiettivi. Una catastrofe per l'Ucraina ma un messaggio pericoloso anche per tuti noi. Mi compiaccio dunque che l'Italia mantiene il suo supporto".