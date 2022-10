Caso Regeni, nuova udienza. Il legale della famiglia: "Tangibile non collaborazione dell'Egitto"

“Ad oggi non abbiamo ricevuto nessuna risposta dall'autorità egiziana a seguito delle richieste di informazione sulla domiciliazione dei quattro indagati”. Queste le parole di Nicola Russo, capo dipartimento per gli Affari giustizia presso il ministero della Giustizia, sentito in aula, nel corso dell'udienza davanti gup di Roma nell'ambito del procedimento sull'omicidio di Giulio Regeni che vede indagati quattro 007 egiziani.

“L'ultima richiesta in ordine di temo risale al 6 ottobre scorso”, ha aggiunto, chiarendo che l'Egitto "non ha risposto neanche risposto alla richiesta di incontro arrivata dalla ministra Marta Cartabia". Il procedimento resta sospeso e il giudice ha aggiornato l'udienza al 13 febbraio 2023.