Iran, la protesta si carica di gesti simbolici: i giovani fanno cadere il turbante agli anziani

La rivolta, in Iran da protesta che poteva finire in poco tempo, sta invece accendendo il paese da oltre 40 giorni. Se all'inizio gli uomini sembravano tenersi a distanza, con il passare dei giorni li si è visti sempre più affiancare le donne nelle proteste. Lungo le strade molte donne oramai camminano senza hijab e gli uomini accolgono, spesso con applausi, questo gesto.

Nelle Università la protesta contro la separazione di genere è andata oltre e i ragazzi mangiano tutti insieme a mensa.

E sui social girano ora dei video in cui ragazzi avvicinano uomini più anziani e gli tolgono il turbante. Un gesto innocuo, simbolico, ma che esprime la voglia di “combattere” la tradizione religiosa e quindi politica.

Almeno 15 medici sono stati arrestati e molti dimostranti sono rimasti feriti durante una protesta ieri a Teheran del personale sanitario. Lo ha riferito la Bbc in lingua farsi, secondo cui diverse persone si sono raccolte nella capitale davanti all'edificio di Medicina Legale scandendo slogan come "libertà, libertà, libertà".

Secondo Hengaw, organizzazione che si occupa di violazioni dei diritti umani nel Kurdistan iraniano, il 35enne Mauludi e il 21enne Shariati, originari di Mahabad e Sanandaj, sono stati "uccisi dal fuoco delle forze della Repubblica Islamica durante le proteste della scorsa notte" nella provincia. Attivisti e gruppi per la difesa dei diritti umani sono tornati a fare appello a manifestare in tutto il Paese e all'estero.

In centinaia sono scesi di nuovo in piazza. Un gruppo di persone ha fatto irruzione negli uffici del governatore di Mahabad per protestare dopo la morte di Esmaeil Mauludi, ucciso da colpi d'arma da fuoco durante l'ennesima giornata di contestazioni. Gli abitanti di Mahabad, città dell'Iran nord occidentale a maggioranza curda, hanno partecipato ai funerali di Mauludi intonando "Morte al dittatore”. "I martiri non muoiono mai", è stato un altro slogan ripetuto dalla folla, anche durante i funerali.