Gli scontri a Saqez, la città curda dove è sepolta Mahsa Amini

La polizia aveva avvertito: non sarebbero stati permessi raduni al cimitero di Aichin a Saqqez, nella provincia del Kurdistan iraniano dove è sepolta Mahsa Amini. Eppure dalle prime ore di questa mattina migliaia di persone si sono incamminate per raggiungere la tomba di Mahsa a 40 giorni dalla sua morte. Alla fine delle giornata la polizia è arrivata e sono cominciati gli scontri. Per qualche ora Internet è stato bloccato, ma alcuni video sono riusciti ad arrivare sui social.