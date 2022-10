Nel video un militante di Just Stop Oil imbratta la vetrina Aston Martin a Londra

Gli attivisti ambientalisti del gruppo Just Stop Oil hanno attaccato domenica una concessionaria del marchio di auto di lusso Aston Martin nel centro di Londra, nell'ambito di una serie di azioni iniziate all'inizio di ottobre contro lo sfruttamento degli idrocarburi. Park Lane, una delle strade più eleganti della capitale al confine con Hyde Park, domenica mattina, uno di loro ha spruzzato vernice arancione sulla vetrina della concessionaria Aston Martin situata in questa strada. Il gruppo Just Stop Oil ha lanciato una serie di azioni quotidiane e blocchi nella capitale da inizio ottobre. Venerdì due attivisti hanno attaccato alla National Gallery il capolavoro di Van Gogh "I girasoli" chiedendo al governo di Liz Truss di porre fine allo sfruttamento degli idrocarburi nel Paese. con queste manifestazioni ricorrenti, il governo ha deciso di rafforzare i poteri della polizia. La legge sulla sicurezza, all'esame del Parlamento, darà alla polizia nuovi poteri per intraprendere un'azione più "proattiva" contro questi gruppi, le cui azioni di "guerriglia" sono già state già denunciate in passato. La nuova legge "rafforzerà la sicurezza delle reti di trasporto, terminal petroliferi e stamperie", per proteggere "le infrastrutture nazionali o l'accesso a beni e servizi essenziali", ha dichiarato il governo. Diversi membri di Just Stop Oil sono già stati fermati e condannati per le loro azioni. Oltre a Just Stop Oil, il ministro prende di mira specificamente i movimenti Insulate Britain, che chiedono l'isolamento degli alloggi, e il movimento ambientalista Extinction Rebellion; quest'ultimo ha pianificato una mobilitazione questo fine settimana nella capitale britannica.