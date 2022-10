Karim Benzema rompe il duopolio Messi-Cristiano Ronaldo: e ora il Mondiale in Qatar con i Bleus

Karim Benzema ha vinto il suo primo Pallone d'Oro e ha rotto il duopolio Messi-Cristiano Ronaldo che durava dal 2008, escludendo la parentesi Luka Modric nel 2018. Come ampiamente preventivato, l'attaccante francese del Real Madrid, 35 anni a dicembre, ha conquistato il titolo di France Football, precedendo Sadio Mané (passato in estate dal Liverpool al Bayern) e Kevin De Bruyne del Manchester City). A consegnare il trofeo è stato Zinédine Zidane, l'ultimo francese a conquistarlo, nel 1998. La serata al teatro parigino Chatelet si è aperta sulle note del “Vincerò” di Andrea Bocelli. Quarta piazza per Robert Lewandowski (al Bayern Monaco nel 2021-22), solo sesto Kylian Mbappé preceduto anche da Momo Salah.

“Orgoglioso”, il bomber dei 'Blancos' ha detto di essersi ispirato a modelli come Zizou e Ronaldo, anche lui presente alla premiazione. Quella passata è stata una grande stagione: vincitore della Champions League e della Liga Spagnola, della Nations League con la nazionale, capocannoniere e miglior giocatore spagnolo, 50 gol fra tutte le competizioni disputate. Ora gli manca solo un grande mondiale in Qatar con i Bleues per cancellare i quasi sei anni di bando seguito al coinvolgimento, con relativa condanna, nell'inchiesta giudiziaria per un presunto ricatto al compagno di nazionale Valbuena.