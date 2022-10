Katy Perry sul palco perde il controllo della palpebra dell'occhio destro: il video

Los Angeles, la star sul palco è Katy Perry. Termina il brano in cui si sta esibendo e rimane in posa con lo sguardo fisso e intenso verso il pubblico, ma qualcosa non va come dovrebbe, la palpebra dell'occhio destro si chiude e sembra non volersi riaprire. La cantante si tocca la tempia e l'occhio si riapre ma subito dopo si richiude e sembra fuori dal controllo di Katy Perry. Il problema dura qualche secondo ma, da vera professionista, l'artista continua e termina l'esibizione, d'altronde si sa: “The show must go on” ad ogni costo. Non è ancora chiara la natura del problema, tra le altre cose ieri era il compleanno di Katy che è nata il 25 ottobre del 1984 a Santa Barbara, in California.