Khamenei tra le fiamme e nel mirino durante il telegiornale: così hanno hackerato la Tv di Stato

“Il sangue dei nostri giovani sgocciola dalle vostre dita”, recitava il messaggio apparso sullo schermo durante il telegiornale accompagnato dall'immagine manipolata della guida suprema Ali Khamenei, circondato dalle fiamme e con la testa in un mirino. “È tempo di mettere via i vostri mobili (...) e trovare un altro posto per la vostra famiglia fuori dall'Iran”, suggeriva un altro avviso. L'attacco informatico, durato pochi secondi, confermato dall'agenzia di stampa Tasnim, è stato rivendicato dal gruppo Edalat-e ali ("La giustizia di Ali"), che sostiene il grande movimento di protesta che sta dilagando in Iran. Al termine dell'hackeraggio, la regia è tornata sul conduttore del telegiornale apparso teso e con gli occhi fissi sulla telecamera.