Kiev accusa: “Gruppo Wagner recluta detenuti con Hiv, identificati con braccialetti rossi e bianchi”

Il Gruppo Wagner avrebbe iniziato a reclutare nelle carceri russe detenuti affetti da gravi malattie infettive, come l'Hiv o l'epatite C. È quanto denuncia la Direzione principale dell'intelligence del ministero della Difesa ucraino, secondo cui si tratta di una pratica comune a questa compagnia di sicurezza privata, presente in diversi conflitti mondiali, soprattutto in Africa. Stando alle informazioni dell'intelligence di Kiev, riporta l'agenzia Ukrinform, il Gruppo Wagner costringerebbe queste persone reclutate a indossare bracciali

colorati per differenziare i combattenti malati da quelli che non lo sono. Almeno un centinaio di prigionieri con una di queste malattie sarebbe stato reclutato da una colonia penale situata nella città di Metalostroy. L'Ucraina ha assicurato che sono già stati confermati casi di soldati nemici catturati con epatite C o Hiv. “Tra i soldati costretti a prestare servizio a fianco degli infetti cresce l'indignazione per questa situazione. È noto che i medici russi si rifiutano sistematicamente di fornire assistenza ai feriti con epatite o Hiv”, ha assicurato l'intelligence ucraina.