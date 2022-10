Kiev, le scoppia il missile vicino mentre sta facendo un video per i social

Non è la prima volta che Kiev viene presa di mira dai missili russi, ma questa volta la modalità è diversa da quella applicata finora in Ucraina. Il bombardamento di oggi non ha niente di tattico: gli obiettivi non hanno valore militare o strategico ma viene presa di mira la popolazione in maniera indiscriminata ed essere nel posto sbagliato al momento sbagliato può far la differenza tra la vita e la morte: ha più il sapore della rappresaglia per l'attacco al ponte di Kerch dei giorni scorsi. Questa ragazza stava facendo un video per i suoi social, forse in diretta, quando uno dei missili le è caduto molto vicino, nel video il bagliore dell'esplosione e l'onda d'urto, ma per fortuna la ragazza non rimane ferita.