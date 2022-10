Kiev: Quest'uomo, ripreso dalle telecamere di sicurezza, si salva per pochi metri

Chiunque abbia mai visitato Kiev probabilmente conosce questo ponte, è un sito turistico: il ponte di vetro nel parco Khreshchatyi, utilizzato da ciclisti e pedoni per una passeggiata nel parco oppure per scattare foto e godersi il panorama. Sono le 8:18 quando la passeggiata di quest'uomo è interrotta bruscamente dall'arrivo di un missile russo. Erano molti mesi che la città non era bersaglio dei bombardamenti russi ed i cittadini stavano tentando di riappropriarsi di una normale quotidianità.