Kyiv. Kit di sopravvivenza negli ascensori: la creatività contro il pericolo di blackout

Quando nel suo condominio di 17 piani a Kyiv sono iniziati i blackout quasi quotidiani provocati dagli attacchi russi alle infrastrutture che riforniscono di energia elettrica le città ucraine, Taras Logginov ha capito che ci sarebbe stato un problema con gli ascensori e ha pensato di lasciare kit di sopravvivenza con generi di prima necessità nelle cabine. Come lui hanno fatto tanti altri residenti della capitale dove sono centinaia gli edifici con decine di piani.

Le autorità ucraine hanno messo in guardia la cittadinanza del rischio di usare gli ascensori nel momento in cui suonano le sirene e scatta l'allarme antibomba. Prendere le scale tuttavia non è un'opzione praticabile per molti che devono salire quindici o venti piani per raggiungere il proprio appartamento. Logginov ha mostrato al giornalista di Reuters il contenuto del sacchetto salvavita: acqua potabile, barrette energetiche, pillole di valeriana per contrastare l'ansia, una torcia e delle bolle di sapone, un passatempo per distrarre i bambini che dovessero rimanere intrappolati: "Il motivo per cui abbiamo messo le bolle è che se ci sono bambini nell'ascensore, in questo modo avranno qualcosa con cui divertirsi". Nell'edificio accanto, i residenti hanno lasciato nell'ascensore una scatola di provviste, tra cui acqua, snack e sacchetti di plastica.