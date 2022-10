La barca affonda, 3 pescatori salvi dopo 28 ore in acqua tra attacchi di squali e punture di meduse

È una storia a lieto fine la disavventura di tre pescatori al largo della costa della Louisiana, rimasti per 28 ore in acque infestate da squali prima che i soccorritori riuscissero a trovarli. Tutto è iniziato durante una battuta di pesca al dentice. Il mare, dapprima calmo, è peggiorato con delle onde che hanno messo in crisi la barca ancorata a una piattaforma petrolifera. I tre membri dell'equipaggio si sono gettati in acqua con una zattera di fortuna e atteso i soccorsi. Nel frattempo hanno dovuto respingere gli attacchi degli squali e convivere con le punture di medusa. Un incubo durato 28 ore. Tutti hanno riportato ferite alle mani.