La (bio) stilista degli chef

Creativa e innovativa, Laura Bottomei è la prima stilista che ha portato sulla passerella della Fashion Week milanese un’intera collezione di abiti da lavoro. Ma non è stata solo l’eleganza a premiarla, le sue creazioni sono infatti certificate per il ridotto impatto ambientale e soprattutto per l’origine organica del cotone utilizzato che proviene da coltivazioni senza pesticidi, insetticidi e fertilizzanti. Solo in Europa l’industria del tessile produce circa 6 milioni di tonnellate di rifiuti con emissioni di gas serra correlate: solo un quarto degli scarti viene riciclato e rientra nel ciclo produttivo.

Una filosofia che non poteva lasciare indifferenti i maggiori ambasciatori del Made in Italy: chef, cuochi e pasticceri impegnati quotidianamente a proporre le eccellenze nazionali dell’enogastronomia. Il team Bottomei, prevalentemente femminile, è operativo alle porte della capitale, a San Cesareo, luogo destinato all’otium dei romani fin dall’antichità, come testimonia la villa di Giulio Cesare. Madre di due figlie, Laura è motivata a promuovere tutte azioni generative che custodiranno il loro futuro.